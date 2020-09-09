Александр Моор осмотрел будущий аэропорт в Тобольске

Губернатор Тюменской области начал рабочий визит в Тобольск с осмотра аэропорта. "Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", - отметил Александр Моор.

Как сообщалось ранее, первых пассажиров аэропорт примет в 2021 году. Сам аэродром уже готов к приему самолетов, включая Airbus A320 и Boeing 737 - из Тобольска можно будет долететь в любую точку России.

Инициатором и инвестором строительства аэропорта в Тобольске является СИБУР. Тюменская область профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту и ремонт автодороги Тобольск – Вагай. Из регионального бюджета на это было выделено 190 млн рублей.

СИБУР предложил выбрать название аэропорта всенародно. Александр Моор эту инициативу поддержал.

Помимо аэропорта, глава региона в Тобольске планирует посетить промышленную площадку компании СИБУР, площадь Победы, Тобольский кремль, Базарную площадь, сообщает региональный ОперШтаб.