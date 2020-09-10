СУП в Тюмени: новый формат и революционные открытия

Первым крупным событием после карантина в Тюмени станет Всероссийский молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей – 2020". два дня - 11 и 12 сентября - тематические площадки будут работать во Дворце культуры "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства".

"Для всех нас это большой праздник. Несмотря на все сложности, мы открываемся с новой программой - более насыщенной и более интересной и в новом формате, - отметил вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров. Без ложной скромности скажу — на этом СУПе будут революционные открытия для предпринимателей РФ в вопросах развития".

Форму поддерживают партнеры традиционные партнеры — банк "Открытие" и Промсвязьбанк. Впервые сообранизатиором выступил региональный фонд "Инвестиционное агентство".

В 2020 году есть упор будет сделан на связи и ресурсы. Первый день будет посвящен цифровизации и онлайн, также большая часть будет уделена нетворкингу. Кроме того, участники смогут выбирать спикера на определенные площадки и сами становиться ими, — рассказал руководитель форума, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов.

С 2013 года СУП всегда был за городом. В этом году решили провести СУП в городе, но при этом максимально сохранить атмосферу мероприятия, которое располагает к общению. У форума будет есколько площадок: первая половина пройдет в ДК "Нефтяник" — официальное открытие, пленарка с участием губернатора, президента "Опоры России" и других гостей, Вторая часть - на набережной в конторе пароходства и будте использоваться сама территория набережной. Неформальная площадка будет работать с обеда 11 и 12 сентября - территория бара "Мы хотим танцевать", где люди смогут неформально общаться. "Вот это все нам позволит максимально сохранить атмосферу общения и знакомства. Это одна из главных особенностей форума", - отметил Андросов. В этом году организаторы получили полторы тысячи заявок на 500 мест - конкурс 3 человека на место. Более 200 приезжих из других регионов — Калининграда, Марий-Эл, Тува, Чита.

Предприниматели Казахстана тоже собирались приехать, но пока границы закрыты, будут участвовать онлайн. Для них и еще тысячи зарегистрированных, а также всех интересующихся в "ВКонтакте" и Ютубе будет организована прямая трансляция.

Учасников форума ждет бизнес-конференцию, презентация нового проекта "Рейтинг молодых предпринимателей" и платформы "Мы — предприниматели", всероссийская "Ярмарка инвестиций", обучение для инвесторов и инвестиционных проектов и бизнес-игру "Завод: битва регионов". Подробную программу можно посмотреть программа появится на сайте форума.

Бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей" существует с 2013 года и осенью пройдет в Тюмени в восьмой раз. За это время количество участников увеличилось с 150 человек до 1,5 тысяч. Впервые форум пройдет в черте города. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" проводит крупное событие для предпринимателей и инвесторов вместе с правительством Тюменской области в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства" и нацпроекта по поддержке и развитию предпринимательсва.