В Тюменской области для предпринимателей организуют инвесттуры по муниципалитетам

Инвестиционная команда Тюменской области запускает проект - инвестиционные туры для предпринимателей в муниципальные образования региона, ближайший состоится в августе.

Инвесттур предполагает под собой сбор группы заинтересованных предпринимателей и инвесторов и выезд на территорию города или района для знакомства с ее инвестиционным потенциалом и перспективными бизнес-нишами, свободными земельными участками и помещениями, основными предприятиями и муниципальной инвесткомандой.

Предварительно бизнесменам предлагают ответить на ряд вопросов, чтобы организовать поездку максимально эффективно. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-982-782-07-77.