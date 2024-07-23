В Тюменской области для предпринимателей организуют инвесттуры по муниципалитетам

Инвестиционная команда Тюменской области запускает проект - инвестиционные туры для предпринимателей в муниципальные образования региона, ближайший состоится в августе.
Инвесттур предполагает под собой сбор группы заинтересованных предпринимателей и инвесторов и выезд на территорию города или района для знакомства с ее инвестиционным потенциалом и перспективными бизнес-нишами, свободными земельными участками и помещениями, основными предприятиями и муниципальной инвесткомандой.
Предварительно бизнесменам предлагают ответить на ряд вопросов, чтобы организовать поездку максимально эффективно. Дополнительную информацию можно получить по тел. 8-982-782-07-77.
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