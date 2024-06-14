Пострадавшим от паводка предпринимателям выдали около 29 млн рублей льготными займами

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года, в Тюменской области запущена программа льготного финансирования, 14 уже получили займы на общую сумму 28,36 млн рублей. На рассмотрении еще один проект.

Льготный заем по программе "Восстановление" доступен субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым. Деньги выдаются под 1% годовых на пять лет с отсрочкой платежа на полгода, максимальная сумма займа – 5 млн рублей.

🖥 Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области доступна в Телеграм-бот. Консультация по телефону +7 (932) 325-50-45.

Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".