Пострадавшим от паводка предпринимателям выдали около 29 млн рублей льготными займами

Для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года, в Тюменской области запущена программа льготного финансирования, 14 уже получили займы на общую сумму 28,36 млн рублей. На рассмотрении еще один проект.
Льготный заем по программе "Восстановление" доступен субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым. Деньги выдаются под 1% годовых на пять лет с отсрочкой платежа на полгода, максимальная сумма займа – 5 млн рублей.
🖥 Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области доступна в Телеграм-бот. Консультация по телефону +7 (932) 325-50-45.
Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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