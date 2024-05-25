Число тюменских предпринимателей выросло на 10,7%

В Тюменской области в статусе субъектов малого и среднего предпринимательства трудятся 74,8 тыс. человек, сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона. На 10,7 % предпринимателей выросло количество предпринимателей в Тюменской области за год.

"Также значительно выросло количество самозанятых граждан - до 122,3 тысяч человек, что в 1,5 раза превышает показатель годичной давности. В целом численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 2,2 процента и составила 230,2 тысячи человек", - привели данные в ведомстве.

В регионе уделяется большое внимание развитию и поддержке частной деловой инициативы. Только с января по март 2024 года Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области выдал 54 займа на общую сумму 68,3 млн рублей. Средства получили восемь начинающих предпринимателей. А самой популярной стала программа "Развитие" - по ней профинансированы 44 предпринимателя.

Пакет мер поддержки расширяется и актуализируется под социально-экономические задачи. Так в 2023 в регионе запустили программу для участников СВО. А в 2024 по распоряжению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу "Семья". С апреля 2024 тюменские экспортёры могут получить финансирование под 4 % годовых. В мае 2024 стартовала программа "Восстановление" для предпринимателей, бизнес которых пострадал от паводка, сообщает Тюменская линия.