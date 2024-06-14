Власти Тюмени хорошо работают по поддержке предпринимательства, считают депутаты гордумы

Фото из архива, https://duma.tyumen-city.ru

Информацию администрации города Тюмени о содействии развитию малого и среднего предпринимательства и о создании благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Тюмени в 2023 году депутаты Тюменской городской думы заслушали на очередном заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В рамах муниципальной программы администрация города предпринимательству оказывает информационную, имущественную и финансовую поддержку. Так, в 2023 году организовано пять образовательных мероприятий, на которых рассматривались вопросы участия бизнеса в муниципальных закупках, ведения социального предпринимательства, развитие и получение поддержки предпринимателями и самозанятыми. В целях пропаганды предпринимательства и расширения рынков сбыта проведена выставка "Тюменская марка" с насыщенной деловой программой и участием известных российских бизнес-тренеров, выручка у ста экспонентов превысила миллион рублей, по итогам выставки заключено 110 договоров.

В городе работает Тюменское агентство развития креативных индустрий, в проводимых им мероприятиях участвовали 240 предпринимателей и самозанятых, большинство событий проходило на пешеходной улице Дзержинского, благодаря этому в конкурсе Минпромторга "Торговля России" она признана лучшей торговой улицей страны.

Что касается финансовой поддержки, то за 2023 год 14 предпринимателей получили субсидии на покупку оборудования в общей сумме 5,8 миллиона рублей. 10 самозанятых получили из городского бюджета грантовую помощь на 1 миллион рублей, в этом году на данные цели в казне заложено уже 1,5 миллиона рублей.

Существенной поддержкой являются налоговые льготы. В 2023 году от уплаты земельного налога были освобождены 7 субъектов МСП, еще 65 пользовались пониженной ставкой.

З прошлый год в городе реализовано 7 инвестпроектов на сумму 1,9 миллиарда рублей с созданием 258 рабочих мест. Всего на конец года в различной стадии реализации в городе было 78 проектов с общим объемом инвестиций 450,5 миллиарда рублей, реализация которых предполагает создание около 5,9 тысячи рабочих мест.

"Оценивая реализацию муниципальной программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году в части показателей, мы видим увеличение количества зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства до 52 306 субъектов (в 2022 году — 49 406). Благодаря совместной работе всех органов администрации доля совокупного годового объема закупок у МСП составило 27 процентов, или 3,6 миллиарда людей (в 2022-м — 25 процентов, или 2,8 миллиарда рублей). В администрации продолжается работа, направленная на развитие малого и среднего предпринимательства с созданием благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории города Тюмени", - заявил представитель администрации.

Заслушав доклад, депутаты единогласно решили принять информацию к сведению, предложений и замечаний не высказывалось. В беседе с журналистами председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин прокомментировал единодушие коллег. "Все обсудили, по информации не было никаких разногласий. Про поддержку предпринимательства могу сказать — так держать! Надо помогать и развивать предпринимательство. Это касается и спортивных объектов, и производственных баз, и креативных направлений. Мы видим, что исключений нет, предпринимательство развивается во всех сферах. Я считаю, если комиссия проголосовала единогласно, то администрация в этом направлении работает хорошо", - резюмировал Алексей Рагозин.