В Тюмени ремонтируют более 40 км дорог

Большой объем работ по ремонту дорог, в том числе устранению колейности, выполняется на центральных улицах Тюмени. Верхний слой асфальта уже уложен на улицах Герцена и Первомайской. Чтобы не мешать движению транспорта, дорожники работают, в основном, в ночное время.
Также в центре были выполнены работы по ремонту системы ливневой канализации на пересечении улиц Первомайской и Ялуторовской.
Всего в этом сезоне в областном центре ремонтируется 40,6 км автомобильных дорог общей площадью проезжей части 498 324,01 кв.м. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и муниципальной программы по реконструкции дорог, сообщили в городской администрации.
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