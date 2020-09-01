В Тюмени ремонтируют более 40 км дорог

13:01 01 сентября 2020
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sun3-13.userapi.com
| Фото: sun3-13.userapi.com

Большой объем работ по ремонту дорог, в том числе устранению колейности, выполняется на центральных улицах Тюмени. Верхний слой асфальта уже уложен на улицах Герцена и Первомайской. Чтобы не мешать движению транспорта, дорожники работают, в основном, в ночное время.

Также в центре были выполнены работы по ремонту системы ливневой канализации на пересечении улиц Первомайской и Ялуторовской.

Всего в этом сезоне в областном центре ремонтируется 40,6 км автомобильных дорог общей площадью проезжей части 498 324,01 кв.м. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и муниципальной программы по реконструкции дорог, сообщили в городской администрации.

Теги: ремонт дороги
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