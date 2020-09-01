Тюменцы в полтора раза чаще стали брать ипотеку

За январь-июль 2020 года жителям Тюменской области (без учета автономных округов) предоставлено 11,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 24,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем выданных кредитов вырос на 20%.

"После резкого сокращения объема выдачи кредитов в апреле (на 40% по сравнению с мартом) в мае-июле отмечен значительный рост ипотечного рынка Тюменской области. Рекордный спрос на ипотеку зафиксирован в июле, объем выдачи увеличился почти на 50%, то есть в полтора раза в сравнении с июлем прошлого года. Этому способствовали снижение ключевой ставки Банка России, а также реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья в кредит", – прокомментировал ситуацию заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам области, увеличилась за год на 14% и превысила 118 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной – менее 1%.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях в регионе снизилась за год с 10% до 7,3% годовых. Это самое низкое значение за всю историю выдачи ипотеки.

Средний размер кредита в области составляет 2,2 млн рублей, средний срок – 19 лет, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области