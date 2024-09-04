ВТБ улучшил прогноз по выдаче ипотеки в России

В августе, по предварительным оценкам, продажи ипотеки в России были сопоставимы с июльскими значениями и составили 355 млрд рублей. Выдачи за весь год могут достичь 5,1 трлн рублей – это на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 трлн рублей. Таким образом, рынок фактически повторит результат 2022 года. Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Во втором полугодии структура ипотечных продаж активно меняется. В августе укрепилось значение "семейной" ипотеки. Если в первом полугодии она занимала в среднем 36% от общего объема сделок, то по итогам августа ее доля, по предварительным оценкам, превысила 44%. В декабре, по прогнозам ВТБ, банки будут проводить по "семейной" ипотеке до половины сделок.

Георгий Горшков:

На спрос в ипотеке давят экстра-высокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по "охлаждению" рынка. С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой - покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала "семейная" ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой.

С учетом нетипичной ситуации для жилищного кредитования прогноз ВТБ еще может корректироваться. При этом, по словам Горшкова, уже очевидно, что в России будет формироваться отложенный спрос на недвижимость.

"Клиенты, которые не подходят под условия действующих госпрограмм, будут стремиться отложить покупку жилья до нормализации ситуации и разместить накопления на вклады, по которым банки сейчас предлагают экстра-доходность", - добавил заместитель президента – председателя правления ВТБ.