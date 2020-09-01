Крупнейшие туроператоры России будут предлагать своим клиентам поездки в Тюменскую область

ANEX Tour и TUI Россия подписали соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью. Это позволит региону увеличить поток туристов на туры выходного дня и экскурсионные туры, считает директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

В планах туроператора ANEX Tour – сформировать пакетные туры в Тюменскую область. Это будут разноплановые предложения на базе регулярных рейсов. Туроператор TUI Россия рассматривает перспективу в ближайший месяц организовать в Тюменскую область туры выходного дня, сообщили в Агентстве туризма.

Мария Трофимова:

Для туристов у нас в регионе созданы все условия – есть хорошие гостиницы, кафе и рестораны, экскурсии, туры, базы отдыха. Создана вся инфраструктура! Поэтому мы уверены, что каждый гость найдет здесь подходящий для себя отдых.

В 2019 году Тюменскую область посетило более 3 миллионов туристов. Больше всего гостей области привлекают термальные источники, изучение деревянного зодчества, возможность узнать об историческом наследии, посетить историческую столицу Сибири – Тобольск и другие локации.