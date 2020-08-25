Тюменцев приглашают на публичные слушания

Горожане, депутаты Тюменской городской думы, представители администрации Тюмени, прокуратуры и теплоснабжающих организаций приняли участие в публичных слушаниях по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Тюмени на 2020-2040 годы.

В соответствии с федеральным законодательством схема теплоснабжения обновляется ежегодно. В этот раз изменения обусловлены корректировкой Плана застройки города Тюмени и Плана по ремонту и реконструкции существующих объектов. Предложения и замечания по поправкам поступили от ТМУП "Тюменские тепловые сети", ООО "Техэнерго" и ООО "Тюменьгазсервис". Все они были рассмотрены и учтены. По итогам слушаний схема теплоснабжения одобрена и будет внесена на утверждение министерства энергетики России.

"Актуализация схемы теплоснабжения позволит поддерживать в Тюмени качественное и надежное теплоснабжение. Учтены вопросы подключения новых перспективных районов застройки города", - прокомментировал итоги слушания председатель думы Евгений Заболотный, отметив при этом важность принятия решений на основании мнения жителей.

Следующие публичные слушания запланированы на 3 и 4 сентября. В первый день будет обсуждаться отчет об исполнении бюджета 2019 года, во второй - изменения в Устав города.