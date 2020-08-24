В Тюменской области назначены выплаты на 41 тысячу детей от 3 до 7 лет

В Тюменской области с 20 мая этого года ведется прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Перечисление денег на счета граждан началось с 1 июня 2020 года. Только за июнь 2020 года семьям Тюменской области перечислено более 500 млн рублей, всего за три месяца произведено выплат на общую сумму 1,6 млрд рублей. Выплата осуществляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета.

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно, то есть, до исполнения ребенку 8 лет) для семей с небольшим среднедушевым доходом. Это новая мера социальной поддержки, введенная по поручению президента РФ Владимира. Путина. В Тюменской области ежемесячная выплата от 3 до 7 лет назначена уже на 41 тысячу детей.

Выплата назначается на 1 год, затем необходимо подать заявление на ее продление. В соответствии с действующим законодательством, впервые выплата осуществляется в месяце, следующем за месяцем принятия решения о предоставлении. В дальнейшем выплата осуществляется ежемесячно в течение месяца, но не позднее последнего числа месяца.