В Тюменской области в рамках нацпроекта обновят 192 км дорог

На последнем региональном дорожном объекте завершаются работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные работы". На участке автомобильной дороги "Каменка-Успенка" протяженностью 3 км осталось установить новые автобусные остановочные комплексы и уложить верхний слой асфальта, сообщает Главное управление строительства региона.

На остальных 14 объектах дорожные ремонты полностью завершены, в ближайшее время пройдет приемка и все объекты будут переданы заказчику работ.

Всего за 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано и реконструировано 192 километра дорог. Нормативное состояние региональной сети Тюменской области планируется увеличить до 62,12%, нормативное состояние сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 81,7%.