Проезд в пригородных поездах и электричках станет дешевле для школьников и студентов

С 1 сентября до 15 июня 2021 года школьники и студенты смогут покупать билеты на пригородные поезда, в том числе на электропоезд "Ласточка", по льготной цене. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Югре и Башкирии действует скидка в 50%, в Оренбургской области – 25%, в Курганской области – 30%.
Оформление проездных документов производится при предъявлении:
– справки, выданной общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской и Оренбургской областей справки с фотографией учащегося);
– студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.
Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО "СПК", а также в мобильном приложении "Пригород". Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.
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