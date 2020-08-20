Проезд в пригородных поездах и электричках станет дешевле для школьников и студентов

15:48 20 августа 2020
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С 1 сентября до 15 июня 2021 года школьники и студенты смогут покупать билеты на пригородные поезда, в том числе на электропоезд "Ласточка", по льготной цене. В Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Югре и Башкирии действует скидка в 50%, в Оренбургской области – 25%, в Курганской области – 30%.

Оформление проездных документов производится при предъявлении:

– справки, выданной общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет (для Тюменской и Оренбургской областей справки с фотографией учащегося);

– студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО "СПК", а также в мобильном приложении "Пригород". Продажа открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Теги: льготы , РЖД , студенты , школьники , электричка
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