Тюменский бизнес предупреждают о случаях мошенничества при онлайн-передачи фискальных данных

Эксперты предупреждают тюменских предпринимателей о возможных случаях обмана. В последнее время активизировались мошенники, которые выманивают деньги у малого бизнеса и ИП: под видом операторов фискальных данных (ОФД), представляясь сотрудниками соответствующих компаний или их партнерами, они побуждают переводить денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций.

Как отметили в ООО "Русская Компания", пользователям онлайн-касс присылают подложные письма с выставленными счетами на оплату товаров и услуг по обработке фискальных данных. Некоторые поступают разумно и перепроверяют информацию у аккредитованного оператора – поставщика услуг, но есть и прямо противоположные случаи. Мошеннические схемы, основанные на предоставлении подложных счетов, существовали и раньше, но сейчас наблюдается всплеск таких обманных операций из-за перехода многих компаний на удаленный режим работы. До сих пор многие деловые переговоры ведутся с личных номеров, а не со стационарных телефонов из офиса.

Во избежание перевода денежных средств на расчетные счета фиктивных фирм, следует игнорировать подозрительные звонки и письма, поступающие не с официальных почтовых адресов и телефонных номеров организаций. Стоит насторожиться, если собеседник предлагает крайне выгодные условия при оплате "только сейчас", особенно ниже рыночной стоимости, или угрожает штрафами даже за минимальную отсрочку платежа.

Чтобы не стать жертвой мошенников по части кассовых аппаратов или услуг ОФД, стоит обращаться к доверенным партнерам ОФД, в организации, которые давно на рынке и дорожат своей репутацией. К тому же, такие компании предлагают не только заключить или продлить договор с ОФД, но еще и получить квалифицированную поддержку по замене фискального накопителя.

Получить консультацию по продлению услуг ОФД можно у специалистов ООО "Русская Компания" по телефону: +7 (3452) 68 00 86.