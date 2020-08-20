В Тюмени пройдут публичные слушания по прошлогоднему бюджету

Отчеты об исполнении бюджетов города Тюмени за 2019 год и за первое полугодие 2020 года станут основными вопросами на сентябрьском заседании Тюменской городской Думы. Перед этим в городе состоятся публичные слушания по бюджету-2019.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный рассказал об основных цифрах. За 2019 год бюджет исполнен по доходам в сумме 30 млрд 449 тысяч рублей, по расходам - 31 млрд 850 тысяч рублей. За первое полугодие 2020-го года поступление доходов в бюджет Тюмени составило 13 млрд 430 тысяч рублей, или 39 процентов к уточненному прогнозу доходов на год. По расходам бюджет исполнен в сумме 13 млрд 500 тысяч рублей, что составляет 37 процентов от плана.

Около 40 процентов расходной части бюджета-2019 было выделено на образование. Около 30 процентов направлено на поддержку национальной экономики и 13 процентов на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства. На развитие здравоохранения средства из городской казны не расходовались, так как с января 2019 года все муниципальные медучреждения Тюмени переданы в собственность области.

"Принципиально важно, что 95 процентов расходов бюджетов 2019 года и первого полугодия текущего направлялись в соответствии с реализацией 20 муниципальных программ. Это говорит о четком планировании и понимании расходования средств", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Публичные слушания по отчету исполнения бюджета 2019 года планируется провести 3 сентября, заседание думы намечено на 24 сентября.