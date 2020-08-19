На центральных дорогах Тюмени появились дизайнерские люки

16:35 18 августа 2020
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sun9-64.userapi.com
| Фото: sun9-64.userapi.com

На отремонтированных дорогах в центре города появились крышки колодцев, украшенные узорами. Вместо стандартной маркировки над канализационными колодцами сделаны дизайнерские изображения, а в центре надпись "Улицы городов".

"Такие крышки устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения на городских дорогах с интенсивным трафиком движения. Помимо эстетического вида, новые люки имеют практическую значимость, благодаря усовершенствованным запирающим устройствам, они прочно крепятся и не создают шум от проезжающего по ним транспорта, а также защищают крышки от хищений", – сообщил руководитель Дирекции автомобильных дорог и мостов Тюмени" Александр Иваницкий.

В этом году в городе такие люки будут установлены на улицах Советской и Челюскинцев, отметили в администрации города

Теги: благоустройство
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