В экопарке "Затюменский" укладывают необычную плитку

Тротуар из полимерпесчаной плитки укладывают рабочие в экопарке "Затюменский". Он соединит детскую площадку с асфальтовой дорожкой, ведущей в парк, что особо оценят родители с колясками.

Тротуар должен стать удобным, современным, и, главное, долговечным, так как материал, из которого он сделан, не крошится и не ломается под воздействием нагрузок. Все работы в парке безопасны для окружающей среды, подчеркнули в администрации города.