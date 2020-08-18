В экопарке "Затюменский" укладывают необычную плитку

10:39 18 августа 2020
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Тротуар из полимерпесчаной плитки укладывают рабочие в экопарке "Затюменский". Он соединит детскую площадку с асфальтовой дорожкой, ведущей в парк, что особо оценят родители с колясками.

Тротуар должен стать удобным, современным, и, главное, долговечным, так как материал, из которого он сделан, не крошится и не ломается под воздействием нагрузок. Все работы в парке безопасны для окружающей среды, подчеркнули в администрации города.

Теги: благоустройство
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