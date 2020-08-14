143 фальшивые банкноты обнаружили в Тюменской области, Югре и на Ямале с начала 2020 года

За первое полугодие 2020 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банковскими учреждениями выявлены 143 фальшивые банкноты на сумму 629 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество подделок увеличилось на 40%.

"В прошлом году мы фиксировали снижение количества выявленных подделок – почти в два раза по сравнению с 2018 годом. В первом полугодии текущего года наблюдаем снова рост, но тем не менее это на 25% меньше, чем за 6 месяцев 2018 года, когда было выявлено 192 штуки", – пояснил ситуацию заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Масловских.

Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты (85%), на втором месте – купюры номиналом одна тысяча рублей (13%). Выявлены две поддельные банкноты номиналом 500 рублей и одна подделка монеты номиналом 5 рублей.

Обычно подделки сбывают в сетевых магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, а продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, эксперты по денежным знакам Банка России советуют проверять не менее трех защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, или на ощупь – повышенный рельеф. В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

В июне 2018 года Банк России выпустил бесплатное мобильное приложение "Банкноты Банка России", с помощью которого каждый желающий может изучить дизайн имеющихся купюр и получить информацию для проверки их подлинности.