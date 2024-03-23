Ипотечный рынок в марте оживился в Тюменской области

За первую половину марта тюменцы оформили в ВТБ жилищные кредиты более чем на 1 млрд рублей, что почти в три раза превышает результат за аналогичный двухнедельный период февраля. По итогам марта спрос на ипотеку среди клиентов банка в России может составить 150 млрд рублей, а общие продажи ипотеки в стране – достичь 500 млрд рублей.

"Сейчас на ипотечном рынке фиксируется оживление. Так, по данным за 14 дней марта, мы выдали в Тюменской области больше 1 млрд рублей ипотеки. Это сопоставимо с показателем за весь февраль 2023. И на 27% превышает результат всего февраля этого года. Но, безусловно, высокая ключевая ставка и действие мер по регулированию рынка, повлияли на общее снижение спроса с начала года, по сравнению с ипотечным бумом прошлой осенью", – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

"Основной спрос клиентов сейчас приходится на программы с господдержкой, которые для банков по-прежнему имеют околонулевую доходность. Мы понимаем их социальную значимость, но продолжаем следить за финансовой конъюнктурой, не исключая дальнейших изменений. Итоговые результаты рынка в этом году будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Можно сказать, что рынок ипотеки сейчас остается очень "волатильным", – комментирует начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Среди льготных программ максимальным спросом клиентов пользуется "семейная ипотека": по итогам первых двух недель марта эта программа заняла 40% от всех сделок. Вторая по популярности – ипотека с господдержкой-2020, по которой банк провел каждую пятую сделку.

По оценке банка, на фоне стремления правительства и ЦБ РФ снизить долю господдержки на первичном рынке программа будет становиться все более адресной. Прежде всего, фокус будет направлен на заемщиков, наиболее нуждающихся в финансовой поддержке – многодетных семей, врачей, учителей. Еще одним вектором станет поддержка российских регионов, где темпы ввода нового жилья пока недостаточны.