Тюменская область оказалась в конце рейтинга по закредитованности населения

Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа и Крым, к регионам с более высоким уровенем относятся Тюменская область, Тува и Калмыкия? свидетельствует исследование РИА Новости.

Согласно представленным данным, объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей. Для сравнения: в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей. В целом за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились. По оценкам аналитиков РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 84 тысячи, до 439 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 14,9%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12,2%), однако остается намного ниже других регионов. На второй строчке расположился Крым с результатом 29,5%. На третьем и четвертом местах находятся два других Северо-Кавказских региона: Чечня и Дагестан, где этот показатель составляет 30,1% и 30,7% соответственно.

В Тюменской области соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 91,7%, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 671,9 тысячи рублей, что на 155,5 тысячи выше прошлогоднего показателя. В рейтинге наш регион находится на 83 строчке, последние две - у Калмыкии и Тувы, где долг к заплатам достиг 133,9 и 149,4%.

Для сравнения: в Москве соотношение долга и зарплаты на уровне 38,8% (14 строчка в рейтинге), в Петербурге - 60% (15 место). На Ямале и в Югре соотношение догола с зарплатой - 55% и 65,2% соответственно, в рейтинге они занимают 14 и 39 места.

Отмечается, что расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен экспертами РИА Новости на основе данных Центробанка России и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — статистики Росстата. Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2023 год. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2024 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.

Что касается общей тенденции, то за последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла во всех 85 проанализированных регионах: медианный прирост задолженности в 2023 году составил 75 тысяч рублей, а средний прирост составил 84 тысячи рублей. Эксперты отмечают, что в основном этот показатель рос из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в структуре задолженности населения приходится 55%, при этом в отдельных регионах ипотека составляет уже две трети общего объема банковских кредитов населению. В числе этих регионов Москва, Санкт- Петербург, Чувашия и Якутия.

Наибольший прирост задолженности в среднем на одного экономически активного жителя региона наблюдался в Тува, где данный показетель за год вырос сразу на 340 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой (в структуре задолженности ипотека составляет 57%), но в любом случае это очень большой рост, отмечают эксперты. Для сравнения в 23 регионах России за все время наколенная задолженность населения оказалась меньше, чем прирост в Туве за один год.

Калмыкия стала вторым регионом по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека – на 158 тысяч рублей. На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Тюменская область и Якутия, здесь долг перед банками за год вырос на 156 тысяч и 154 тысяч рублей соответственно. Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Ямало-Ненецкий автономный округ, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 123 тысячи рублей. В целом же прирост более 100 тысяч рублей наблюдался в 16 регионах. Аналитики отмечают, что быстрее всего росли долги в основном в тех регионах, где они и так уже высокие.

Эксперты РИА Новости ожидают, что в 2024 году темпы розничного кредитования замедлятся на фоне высоких ставок и ограничений льготных программ. Возможно, в отдельных регионах даже будет наблюдаться сокращение ссудной задолженности населения в абсолютных величинах. При этом уровень закредитованности сократится среди прочего и из-за роста средних зарплат.