В Тюменской области досрочно завершился текущий ремонт нескольких участков федеральных трасс

На объектах федеральной дорожной сети Уралуправтодора с опережением сроков завершены работы по устройству тонких слоёв покрытия.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года, отметили в дорожном управлении.

Полностью выполнили свою работу дорожники на трех участках автодороги Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск, привели в порядок четыре отрезка автодороги Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск. На трассе Р-254 "Иртыш" Челябинск—Курган—Омск—Новосибириск обновили подъезд к Тюмени.

"Работы на этих отрезках должны были завершиться только к концу лета, но объекты сданы раньше с опережением более чем на месяц", — сообщили в Уралуправтодоре.

В Свердловской области на автодороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган и на автодороге Р-351 Екатеринбург—Тюмень тоже завершены работы.