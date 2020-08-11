Приезжающим в Тюмень туристам предлагают карту лояльности со скидками на экскурсии и рестораны

12:01 11 августа 2020
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Программа лояльности для туристов "Сибирское гостеприимство" работает в Тюменской области. Участники программы могут рассчитывать на скидки от 5 до 50% на посещение ресторанов, экскурсий и других туристических мест региона.

Получить скидочную карту можно при заселении в отель на две и более ночи. Акция действует только при прямом бронировании на сайте отеля или оформлении у администратора отеля.

Список отелей, участвующих в программе, а также возможностей для туристов можно посмотреть здесь.

Теги: отели , путешествия , рестораны , скидки , туризм
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