Приезжающим в Тюмень туристам предлагают карту лояльности со скидками на экскурсии и рестораны

Программа лояльности для туристов "Сибирское гостеприимство" работает в Тюменской области. Участники программы могут рассчитывать на скидки от 5 до 50% на посещение ресторанов, экскурсий и других туристических мест региона.

Получить скидочную карту можно при заселении в отель на две и более ночи. Акция действует только при прямом бронировании на сайте отеля или оформлении у администратора отеля.

Список отелей, участвующих в программе, а также возможностей для туристов можно посмотреть здесь.