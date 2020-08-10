В Тюменской области в рамках нацпроекта "Демография" приступают к строительству одиннадцатого детсада

Детский сад в районе ЖК "Видный" Тюмени появится в конце 2021 года. Контракт на его строительство заключен в начале августа. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам на объекте. Проект объекта опубликован на официальной странице Главного управления строительства региона.

В трехэтажном здании разместится 16 групп: четыре ясельные группы, 3 - для детей от 3 до 4 лет, а также средние, старшие и подготовительные группы. Предусмотрены площади под медблок, помещения для занятий физкультурой и музыкой. Благоустройством предусмотрены игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

Детский сад в районе ЖК Видный - одиннадцатый про счету в Тюменской области, строящийся в рамках нацпроекта "Демография". В 2020 году будет завершено строительство трех детских садов в Тюмени, отмечают в Главном управлении строительства.