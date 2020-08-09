Тюменское предприятие вышло на международный рынок благодаря региональной поддержке

Фото "Тюменские аэрозоли"

Тюменское предприятие "Тюменские аэрозоли", которое стало в 2019 году одним из победителей регионального конкурса "Экспортер года" в сфере промышленности, смогло выйти на международный рынок. Это стало возможным, в том числе, благодаря сотрудничеству с Тюменским региональным центром поддержки экспорта.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, в ассортименте производителя - около 180 наименований продукции: термальная вода, репелленты, универсальные и пищевые смазки, товары для охоты и рыбалки, средства защиты от агрессивных животных, очистители для оружия и многое другое.

В 2016 году "Тюменские аэрозоли" решились выйти на экспорт. В региональном центре поддержки экспорта помогли учесть нюансы этого вида деятельности, разработать презентацию. Уже в 2019 году вывели компанию на торговую электронную площадку Alibaba, после чего о тюменской продукции узнал почти весь мир. Компания вышла на международные рынки: Швеции, Англии, Израиля, Марокко, Малайзии и другие.

Компания продолжает расширять перечень выпускаемой продукции. Актуальной новинкой стал антисептик с частицами серебра и медицинский кислород для дыхания. В планах - расширение географии поставок на экспорт, увеличение объем производства.

Продолжается сотрудничество "Аэрозолей" и ЦПЭ. Руководство компании направило в адрес центра ряд заявок на получение ряда услуг. Среди них размещение на торговой площадке eBay, разработка сайта и презентации на иностранном языке, а также сертификация продукции на рынок Европы.