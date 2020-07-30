Дмитрий Кузьменко проверил, как тюменцы в рамках нацпроекта ремонтируют региональные дороги

Фото - Павел Моргун

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко провел выездное совещание на объекте дорожного ремонта в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объект осмотра - дорога регионального значения "Тюмень – Криводаново" в районе деревни Субботина Мальковского муниципального образования Тюменского района.

С 18 апреля 2020 года там начались работы по замене дорожного полотна на участке протяженностью свыше 3 км. Также в рамках ремонта выполнены работы по устройству тротуаров и площадок для новых остановочных комплексов.

"Такая потребность была у жителей деревни Субботина давно, трафик в этом районе дороги Тюмень – Криводаново довольно высокий, новые тротуары будут серьезной подмогой в снижении аварийности и повышению безопасности передвижения для местных жителей", - рассказала глава Мальковского МО Лилия Бузолина.

В целом, ремонт идет без особых замечаний со стороны заказчика работ – Управления автомобильных дорог Тюменской области. Все возникающие претензии устраняются своевременно и не сказываются на сроках выполнения работ.

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Скорость и качество выполняемых работ оценил и главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Ситуация с коронавирусом внесла существенные изменения в работу дорожных служб. Для проведения работы были приняты все меры безопасности, не сдвинулись и сроки по заключению контрактов, а погода способствовала раннему началу работ в апреле, отметил он.

"За 2020 год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет отремонтировано и реконструировано 192 километра дорог, федеральное софинансирование в этом году составило свыше 700 млн рублей. Это показатель того, что федеральный центр доверяет Тюменской области средства на проведение дорожных работ, понимая, насколько качественно и быстро будет выполнена работа", – пояснил главный федеральный инспектор.

По состоянию на конец июля из 15 региональных объектов 7 готовы полностью, еще 8 - в работе. По итогам 2020 года нормативное состояние региональной сети Тюменской области планируется увеличить до 62,12%, нормативное состояние сети Тюменской агломерации - до 81,7%.