Аварийно-спасательный отряд по ликвидации ЧС в Норильске возглавил депутат Тюменской гордумы

Группа сотрудников компании "Транснефть – Сибирь" во главе с генеральным директором, депутатом Тюменской городской думы Виктором Бронниковым прибыла в Норильск и приступила к работам по ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом нефтепродуктов.

На место аварии компания направила пять бригад из 80 человек, более 40 единиц техники и необходимое оборудование, которое включает боновые заграждения, ёмкости для сбора и отстаивания смеси воды с нефтепродуктами, нефтесборщики, мотопомпы для откачки воды, маломерные суда, а также десятиместные палатки в комплекте с печками и спальными принадлежностями.

Переброска рабочих и оборудования проведена вертолетами Ми-26 и Ми-8.

"Наши сотрудники имеют большой опыт по устранению последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. Задача – сделать все возможное для предотвращения развития экологической катастрофы и минимизировать последствия этой аварийной ситуации, – прокомментировал Виктор Бронников.

Напомним, в Красноярском крае введен режим ЧС федерального масштаба. Причиной послужил разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском. Всего разлилось более 20 тысяч тонн топлива на площади свыше 180 тысяч квадратных метров. Компания "Транснефть" подключилась к работам в Норильске после обращения Минэнерго и МЧС.