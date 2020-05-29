Тюменцы смогут получить ответы на все вопросы о выплатах семьям с детьми

В понедельник, 1 июня, с 10:00 до 12:00 во всех территориальных органах Пенсионного фонда Тюменской области состоится "горячая линия" по вопросам осуществления и начисления выплат семьям с детьми в соответствии президентским указом "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

Специалисты Пенсионного фонда расскажут о том, кому положены выплаты, как их правильно оформить, правила заполнения заявления о предоставлении выплат и ответят на вопросы граждан.

Телефоны:

Отделение ПФР по Тюменской области - 8 (3452) 270-972

Управление ПФР в Тюмени - 8 (3452) 27-08-12, 20-20-14

Ишим и Ишимский район - 8 (34551) 7-61-66, 7-54-66

Казанский район - 8 (34553) 4-29-04

Сладковский район - 8 (34555) 2-33-82

Викуловский район - 8 (34557) 2-54-93

Абатский район - 8 (34556) 5-14-09

Сорокинский район - 8 (34550) 2-20-13

ГУ - УПФР в Тюменском районе (межрайонное) - 8 (3452) 393-440

Нижнетавдинский район - 8 (34533) 25-355

Управление ПФР в Голышмановском районе - 8 (34546) 2-55-49, 2-54 76

УПФР в Заводоуковском городском округе (межрайонное) - 8 (34542) 2-77-03

Ялуторовский район - 8 (34535) 3-17-55

Упоровский район - 8 (34541) 3-14-81

Юргинский район - 8 (34543) 2-38-59

УПФР в Тобольске (межрайонное) - 8 (34562) 6-88-07, 2-36-33.