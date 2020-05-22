Тюменцы стали реже жаловаться на банки

В первом квартале 2020 года в Банк России поступило более 1,2 тыс. обращений от жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В сравнении с I кварталом 2019 года количество обращений уменьшилось на 24%. Более 70% жалоб граждан направлено в отношении кредитных организаций, 7% – страховых компаний, 17% – негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций (МФО), кредитных кооперативов и участников рынка ценных бумаг. Свыше 5% составили прочие жалобы, среди которых обращения по вопросам нелегальной деятельности на финансовом рынке (лжебанки и черные кредиторы), запросы по ключевой ставке и другие.

Потребители финансовых услуг стали меньше жаловаться на банки (снижение на 24%) и некредитные финансовые организации (на 40%). Более чем в два раза сократилось количество жалоб на страховщиков, что произошло за счет снижения количества жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду).

Количество жалоб по вопросам потребительского и ипотечного кредитования осталось на прежнем уровне, их доля – более половины от общего числа обращений на кредитные организации.

Более 5% жалоб на банки и 6% – на МФО жители региона направили по поводу навязывания дополнительных услуг при заключении договора, предоставления неполной и недостоверной информации, в том числе вводящей потребителя в заблуждение. Зачастую граждане изначально недопонимают условия договоров, а недобросовестные продавцы финансовых услуг пользуются их невнимательностью и недостаточной финансовой грамотностью. Как правило, в качестве дополнительных платных услуг кредитор предлагает страхование, различного рода сертификаты, например, на оказание юридической помощи.

Важно, что применительно к страховым продуктам действует "период охлаждения", то есть потребитель может расторгнуть договор и вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию в течение 14 календарных дней со дня заключения договора. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в страховую компанию. Однако "период охлаждения", как правило, не применяется, если клиент присоединяется к договору коллективного страхования, который был ранее заключен между страховой компанией и банком.

"1 сентября 2020 года вступают в силу нововведения, в соответствии с которыми у потребителей появится возможность отказаться от навязанной страховки по договорам "коллективного страхования" по аналогии с индивидуальными договорами. В то же время сохраняется подход, когда кредитор вправе увеличить размер процентной ставки по кредиту, в случае отказа заемщика от договора страхования", – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.