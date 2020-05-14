Тюменская область первая по числу эскроу в УрФО

По состоянию на 1 апреля 2020 года количество счетов эскроу в долевом строительстве в Тюменской области превысило 3,6 тысяч, остатки средств на счетах достигли 8,3 млрд рублей. В сравнении с началом года показатели увеличились на 70%.

По количеству счетов эскроу и остаткам средств на них Тюменская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа. На втором месте — Свердловская область. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре открыто 826 счетов с остатками на сумму 2,8 млрд рублей, на Ямале — 251 и 494 млн рублей соответственно.

В Тюменской области банками заключено 37 договоров с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 20 млрд рублей. При этом с "раскрытых" счетов перечислено застройщикам и банкам в погашение кредитов 476 млн рублей. "Раскрытыми" принято называть счета, средства на которых стали доступны застройщикам после завершения строительства объектов.

С июля 2019 года строительные компании на этапе строительства могут продавать квартиры только с использованием проектного финансирования, что позволяет защищать права граждан – участников долевого строительства. В случае банкротства застройщика банк вернет покупателям средства, внесенные на эскроу-счет, при отзыве лицензии у банка дольщики получат страховое возмещение от АСВ до 10 млн рублей.