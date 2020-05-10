Аренда дач пользуется высоким спросом у тюменцев

В Тюменской области зафиксирован рост спроса на аренду загородной недвижимости. Городские жители активно начали снимать дачи после введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Как рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании Антон Сауков, по сравнению с 2019 годом спрос на аренду вырос на 41%, а на покупку дачных участков и коттеджей – на 25%.

"Запросы есть во всех сегментах: от дальних дач для сезонного проживания, где стоимость аренды стартует от 5-7 тысяч рублей в месяц, до благоустроенных домов в ценовом диапазоне до 30-40 тысяч рублей", - отметил эксперт.

По словам Антона Саукова, подобный ажиотаж – это новая тенденция для Тюмени и Тюменской области. Раньше это направление было не столь популярным, потому не все собственники дач и частных домов готовы рассматривать собственность за городом как возможность для пассивного дохода.

Аренда загородной недвижимости, как считают специалисты, имеет плюсы для всех сторон: горожане могут сменить душные квартиры на свежий воздух, владельцы могут быть спокойны, когда участок находится под присмотром. К тому же многие тюменцы после "тестирования" загородных домов на время самоизоляции принимают решение о покупке, пишет "АиФ – Западная Сибирь".