Площади посева расширят в Викуловском районе

В Викуловском районе в период посевной 2020 года планируют засеять 50 тыс. 561 га. Этот показатель на 48 га больше показателя 2019 года.

27 растениеводческих хозяйств готовятся к кампании. По словам ведущего специалиста районного управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства Анатолия Парыгина, технические планы представили все хозяйства, также они готовят семена и технику. Для старта посевной кампании погода в этом году оказалась более благоприятной, чем в 2019 году.

В Тюменском районе зерновые культуры займут около 32 тыс. гектар, что почти на 4 тыс. гектар больше прошлогоднего показателя. Под кормовые культуры выделят 17 тыс. 38 га. Этот показатель выше прошлогоднего, где под это было занято 15 тыс. 855 га, пишет ИА "Тюменская линия".