Специалисты помогают тюменским предпринимателям адаптироваться к новым условиям работы

Кадровые центры помогают самозанятым тюменцам искать и внедрять новые методы работы, в том числе в "удаленном" формате. Варианты решения из сложной ситуации включают открытие новых направлений, перевод бизнеса в онлайн.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, специалисты проводят консультации, разъясняют, беседуют с предпринимателями. Благодаря поддержке некоторые ишимские индивидуальные предприниматели начали шить многослойные, многоразовые защитные маски, а затем продавать их через соцсети. Покупателями становятся не только местные граждане, но и крупные организации Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и других регионов.

Предприниматели, ранее занимавшиеся организацией детских праздников, теперь проводят квесты, обучающие и развлекательные онлайн-занятия для детей. Магазины начали принимать онлайн-заказы и доставлять продукты на дом. Кадровый центр также решает вопрос с волонтерами, организует доставку товара, чтобы снизить расходы предпринимателя.

Кадровый центр взаимодействует и с администрацией МО, Роспотребнадзором, налоговой инспекцией, с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области". Благодаря этому бизнес получает оперативную информацию о мерах поддержки и введении налоговых преференций.