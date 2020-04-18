Аграрии Викуловского района запаслись удобрениями

Более 2 тыс. тонн удобрений заготовили растениеводческие хозяйства Викуловского района в 2020 году. Как отмечают специалисты, это повысит качество посевных площадей и позволит получить хороший урожай.

К началу сезона аграрии района закупили 2 тыс. 235 тонн удобрений, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Большую часть составляют простые удобрения. Сложные удобрения (азот, фосфор, калий) заготовлены в количестве почти 600 тонн.

Самый большой по району запас удобрений в агрокомплексе "Викуловский" – почти половина от всего объема. В ООО "Радиус-Агро" заготовили 790 тонн удобрений, в ЗАО "Экос" - 140 тонн, КХ "Рассвет" - 133 тонны, ООО "Виктория" - 140 тонн, СПК "Сибирь" - 32 тонны, пишет ИА "Тюменская линия".