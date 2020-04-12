Зарплата тюменских медработников выше общероссийских показателей

Тюменская область занимает третье место по Уральскому федеральному округу по уровню зарплат медицинских работников, этот показатель выше, чем в целом по стране. Такие данные приводит Росстат по итогам 2019 года.

Средняя заработная плата у врачей в России составила 80 тыс. 756 рублей, в УФО – 103 тыс. 529 рублей. Лидерами по данному показателю являются ХМАО-Югра и ЯНАО, на третьем месте по округу – Тюменская область. Врачи и работники медицинских организаций региона с высшим образованием в прошлом году получали в среднем 89 тыс. 617 рублей. В том числе 91 тыс. 403 рубля – в федеральных, 89 тыс. 446 рублей – в региональных, 56 тыс. 613 рублей – в муниципальных учреждениях.

Средний медицинский персонал в 2019 году по России получал 39 тыс. 573 рубля. В УФО средний заработок составил 51 тыс. 733 рубля. В Тюменской области - 45 тыс. 915 рублей. В федеральных учреждениях - 48 тыс. 541 рубль, в региональных – 45 тыс. 831 рубль, в муниципальных – 41 тыс. 216,5 рубля.

В целом по стране младший медицинский персонал зарабатывал 35 тыс. 869,5 рубля в месяц. В УФО – 49 тыс. 840 рублей. В Тюменской области без учета автономных округов – 44 тыс. 521 рубль. В региональных учреждениях в среднем платили 44 тыс. 696 рублей в федеральных - 43 тыс. 345 рублей – в муниципальных - 36 тыс. 429 рублей, пишет "Вслух.ру".