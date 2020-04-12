Аграрии Тюменского района готовится к началу весенних полевых работ

Подготовка к началу весенних полевых работ активно продолжается в Тюменском районе. Более 20 тыс. га пойдут под однолетние и многолетние травы, чтобы обеспечить кормами животноводческие хозяйства, но также готовятся площади для выращивания овощей, среди которых будут новинки.

Тюменский район славится овощами. С прошлого года здесь начали выращивать зеленные культуры, которые пользуются спросом. Например, в открытом грунте фермеры из Мальковского вырастили хороший урожай кочанного салата семи сортов. Ассортимент заказа решили разнообразить рукколой. Салаты высевают постепенно, чтобы урожай снимать в течение всего лета.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, сельхозпредприятия демонстрируют высокую готовность к началу посевной: минеральные удобрения, ГСМ накапливаются, техника полностью готова к выходу в поле. В весенних полевых работах в Тюменском районе задействовано 286 тракторов, 119 сеялок, из них 31 – это многофункциональный посевной комплекс, 131 культиватор. Также хозяйства заготовили практически 100% от потребностей бензина для грузового транспорта, дизтопливо заготовлено наполовину, остальное будут приобретать по мере расходования.

В условиях режима повышенной готовности аграрии соблюдают все санитарно-гигиенические требования и намерены провести посевную качественно и в срок.