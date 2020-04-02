Тюменские депутаты решили, как поддержать местных предпринимателей

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Одной из мер поддержки городских предпринимателей стала в связи со сложной экономической ситуацией в условиях борьбы с коронавирусом стала отсрочка или рассрочка платы за аренду муниципального имущества в 2020 году. Соответствующее изменение депутаты Тюменской городской думы внесли в методику расчета платежей за пользование имуществом, принадлежащим городской казне.

Кроме того, на мартовском заседании думы утверждена льготная ставка арендной платы за имущество, передаваемое предпринимателям, реализующим социально значимые проекты. Корректирующий рыночную величину месячной арендной платы коэффициент для них теперь равен 0,2.

Эти меры позволят оказать поддержку предпринимателям города.

"Мы приняли важное решение, которое позволяет устанавливать дополнительные льготы по аренде и отсрочке платежей за имущество, находящееся в муниципальной собственности, – отметил председатель городской думы Евгений Заболотный. – Многие наши предприниматели занимают муниципальные площади, и, безусловно, это станет для них подспорьем в работе".