Тюменских работодателей просят сообщать о режиме работы сотрудников

Меры поддержки предприятий для сохранения занятости работников прорабатывают министерство труда РФ совместно с департаментом труда и занятости Тюменской области. Все организации просят предоставить и регулярно актуализировать ряд сведений.
Это касается информации о режимах труда сотрудников (в том числе об их неполной занятости); планируемых высвобождениях; переводе работников на удаленный режим работы; о возникновении задолженности по зарплате.
Сведения можно подать через личный кабинет портала "Работа России", для этого нужно быть зарегистрированным в системе госуслуг.
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