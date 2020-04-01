Тюменских работодателей просят сообщать о режиме работы сотрудников

Меры поддержки предприятий для сохранения занятости работников прорабатывают министерство труда РФ совместно с департаментом труда и занятости Тюменской области. Все организации просят предоставить и регулярно актуализировать ряд сведений.

Это касается информации о режимах труда сотрудников (в том числе об их неполной занятости); планируемых высвобождениях; переводе работников на удаленный режим работы; о возникновении задолженности по зарплате.

Сведения можно подать через личный кабинет портала "Работа России", для этого нужно быть зарегистрированным в системе госуслуг.