Экспорт тюменской продукции продолжает расти

13:16 29 марта 2020
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pixabay.com

Контейнерный поезд с тюменской продукцией, направленной на экспорт, отправился 26 марта из Войновки. Поезд проходит маршрут Войновка – Автово Октябрьской железной дороги (обслуживает порт Санкт-Петербурга) за трое суток. Далее товары тюменских товаропроизводителей могут отправиться в любую точку мира на морских судах.

Первый такой поезд отправился 20 июня 2019 года. Ускоренный контейнерный поезд относится к услугам Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом (филиала ОАО "РЖД"). Эту услугу одним из первых оценило предприятие холдинга "СВЕЗА" – ООО "Тюменский фанерный завод". В этом году в два раза увеличилось количество контейнерных поездов, доставляющих продукцию Тюменского фанерного завода.

Количество стран, закупающих продукцию тюменских производителей, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 12% в 2019 году: основные экспортные поставки осуществлялись уже в 102 страны мира. В связи с тем, что бизнес заинтересован в надёжности, сохранности и скорости доставки товара, рассматривается вопрос об увеличении количества ускоренных контейнерных поездов.

Также тюменским регионом СвЖД совместно с департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области обсуждается вопрос о формировании контейнерных поездов от станции Войновка до станции Находка Дальневосточной железной дороги.

По словам губернатора Александра Моора, к выходу на зарубежные рынки готовы многие тюменские предприятия: увеличение их количества говорит о повышении конкурентоспособности тюменского бизнеса. Всем, кто уже занимается экспортом или планирует освоить это направление, правительство области оказывает всестороннюю поддержку, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Теги: железная дорога , инвестиции , местные производители , экспорт
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