Центробанк рассказал о новых схемах мошенников

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Мошенники изобретают новые схемы обмана граждан. Списание денег со счета без ведома владельцев, кража ПИН-кодов и паролей, вклады и инвестиции под невероятные проценты, онлайн-казино, незаконная выдача займов населению – все это виды финансового мошенничества. Часто злоумышленники маскируются под сотрудников банков или государственные организации, обещают золотые горы, используют методы психологического давления. О новых и старых схемах, а также о том, как защитить себя и близких от финансовых мошенников, рассказали в Отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

70% хищений с карт происходит с помощью социальной инженерии

Несмотря на огромный поток информации со стороны банков, правоохранительных органов, СМИ, граждане продолжают пренебрегать элементарными правилами финансовой безопасности и ежедневно отдавать деньги мошенникам. За 2019 год со счетов граждан в целом по России похищено 5,7 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем в 2018. По данным Банка России, 7 из 10 хищений осуществлялись с применением методов социальной инженерии, то есть в результате обмана или злоупотребления доверием граждане сами сообщали кибермошенникам данные своих банковских карт, пин-коды, пароли. Мошенничество с банковскими картами остается одним из популярных видов хищений.

Опасные кредиторы

В 2019 году в целом по стране было выявлено 2600 организаций, оказывающих финансовые услуги нелегально, более 70% из них – черные кредиторы, 9% - финансовые пирамиды, остальные – нелегальные форекс-дилеры, нелегальные брокеры, лжебанки, различные интернет-проекты. В Тюменской области за прошлый год выявлено 29 нелегальных кредиторов, в Югре – 3, на Ямале – 1, в Свердловской области – 80.

Черные кредиторы предоставляют потребительские займы населению, не имея на данный вид деятельности разрешения Банка России. Зачастую они маскируются под микрофинансовые организации. Нелегалы привлекают потребителей доступностью займов, предлагая их людям с отрицательной кредитной историей, без предоставления справок о доходах, без поручителей. Они часто скрывают реальные условия кредитования, заявляя, например, проценты по займу не в процентах годовых, а в день или в месяц. В итоге заемщик думает, что взял деньги под небольшой процент, а на самом деле под сотни процентов годовых. Если ваш кредитор окажется черным, то вы рискуете как минимум переплатить начисленные проценты. При несвоевременном возврате займа легальный кредитор действует законными методами, звонит и направляет письма, с ним можно договориться о реструктуризации долга, пересмотреть условия кредита. Черные кредиторы используют совершенно другие методы: запугивание, угрозы, шантаж. Иногда выбивают долги в прямом смысле этого слова.

Новая онлайн-игра и старые финансовые пирамиды

Многие еще помнят 90-е годы, когда от деятельности всевозможных "МММ", "Властилин", "Гермес" и прочих подобных компаний пострадали миллионы доверчивых жителей страны. Тем не менее, появляются новые финансовые пирамиды, и число желающих вступить в них не уменьшается. За последние 5 лет Банк России зафиксировал деятельность около 1000 организаций и Интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Недавний пример – пирамида "Кэшбери", которая развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Сейчас набирает популярность онлайн-игра "Черная касса" с такой же схемой получения дохода, т.е. за счет привлечения новых участников.

Создатели всевозможных схем ведут агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах и умеют хорошо просчитывать "свою" аудиторию, делая ставку на стремление людей к быстрому и легкому заработку. Специалисты советуют гражданам, принимая решение вложить свои деньги в какую-либо идею, инвестицию, которую вам предлагают в том числе и в Интернете, вступить в онлайн игру, необходимо просчитать всевозможные риски. Помните, что вероятность потерять на подобных вложениях больше, чем возможность заработать, ведь в казино всегда выигрывает только казино.

Псевдолизинг

Мало кто знает о новой схеме мошенничества с использованием так называемого возвратного лизинга автомобиля, но уже сотни владельцев по всей стране потеряли свои авто. С клиентом одновременно заключается два договора - договор покупки транспортного средства и договор лизинга. Человек продает компании свою машину, как правило, по заниженной стоимости относительно рынка. По договору лизинга автомобиль выкупается человеком обратно в рассрочку, но по более высокой цене, чем цена первой сделки. В отличие от кредитов и займов проценты и неустойки по лизингу ничем не ограничены. И мошенники этим пользуются – прописывают в договоре огромные пени и штрафы. При этом псевдолизинговые компании специально подстраивают просрочки и при первом же несвоевременном внесении платежа изымают у клиента автомобиль без проведения каких-либо судебных процедур. В результате оказывается, что автовладелец просто продал мошенникам свою машину по цене значительно ниже рыночной. А попытаться признать договор недействительным и вернуть свою собственность можно только через суд.

Специалисты Банка России рекомендуют всегда соблюдать правила финансовой безопасности:

- никогда не сообщайте данные банковской карты (ПИН-код, CVV/CVC-коды, кодовое слово или одноразовые пароли), даже если незнакомцы представляются сотрудниками банка;

- всегда проверяйте информацию, полученную от незнакомых людей. Если вам предлагают призы, выплаты, компенсации, выигрыши в онлайн-играх, проявите бдительность и не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке;

- не соблазняйтесь заманчивыми предложениями - высокодоходные вложения или кредиты на льготных условиях могут оказаться обманом;

- перед тем, как оформить документы на предоставление какой-либо финансовой услуги, проверьте на сайте Банка России, является ли организация легальным участником финансового рынка.

Подробную информацию о вкладах, кредитах, инвестициях и мошенничестве на финансовом рынке можно найти на сайте.