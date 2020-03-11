Тренеры Тюменского учебного центра "Ермак" сдали экзамены по защитному вождению

Тренеры Тюменского учебного центра "Ермак" первыми в стране получили аккредитацию Международного центра по предотвращению несчастных случаев CEPA Mobility Care. Для этого они сдали экзамены по теории и практике защитного вождения.

Учебный центр три года проводит курсы по обучению водителей разных типов транспорта. "Мы работаем с крупными нефтегазодобывающими предприятиями, водители которых занимаются перевозкой грузов в сложных условиях Крайнего Севера, поэтому должны быть сертифицированы в соответствии с международными стандартами. Наш центр уже аккредитован по международным стандартам качества обучения RoSPA (Великобритания), но мы постоянно повышаем уровень знаний, который можем передать водителям и налаживаем новые партнерские отношения", - сообщил руководитель ООО "Ермак" Дмитрий Сбитнев.

Тренер СЕРА Хэнк Элберт принял экзамены у четырех тюменских тренеров. В декабре 2019 года он уже проводил двухнедельное обучение по программе GDS (Global Driving Standarts Certification), которая основана на лучших европейских практиках и глобальных стандартах для водителей.

"Стандарты основаны на данных научных центрах, доказаны и нацелены на изменение поведения водителей на дорогах в любой стране мира, что повышает безопасность для него и окружающих. Приятно, что программа заинтересовала и российских тренеров по вождению. Тюменцы стали первыми, кто прошел у нас обучение, успешно продемонстрировали свои знания и навыки на дорогах города и получили аккредитацию. Мы были удивлены, что качество здесь уже на высоте", - рассказал голландский представитель компании CEPA Патрик Хеккерт.

Сотрудничество с Россией по вопросам повышения качества вождения будет продолжаться, к CEPA уже обратились провайдеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ИА "Тюменская линия".