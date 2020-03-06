Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 50 млрд рублей

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В 2019 году кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Тюменской области вырос на 24%, до 56,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе по итогам года увеличился на 45% и составил 78 млрд рублей.

За год банк увеличил розничный кредитный портфель в Тюменской области на 24%, до 42,3 млрд рублей. Максимальная динамика зафиксирована в сегменте ипотеки, портфель которой вырос на 30%, до 22,7 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 15,9 млрд рублей (+20% за год), на автокредиты — 2,3 млрд рублей.

Банк также нарастил объем привлеченных средств частных клиентов – до 40 млрд рублей (+25%). Одним из заметных трендов года стал интерес к инвестиционным продуктам – портфель в этом сегменте за год вырос в полтора раза, до 8,3 млрд рублей.

В 2019 году ВТБ выдал жителям региона 20,8 млрд рублей заемных средств (+4%). Драйвером остается ипотека: за год 5 тыс. семей получили в ВТБ жилищные займы на 10 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2018 году. Кроме того, тюменцы оформили кредиты наличными на 9,4 млрд рублей и автокредиты почти на 1,3 млрд рублей.

ВТБ развивал сотрудничество не только с частными клиентами, но и с бизнесом Тюменской области. За год банк увеличил корпоративный кредитный портфель в регионе на 24%, до 14,2 млрд рублей. В том числе 9,7 млрд рублей приходится на малый и средний бизнес, прирост в этом сегменте составил 20%. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — торговля, энергетика, транспорт и инфраструктурное строительство.

Юридические лица активно размещали в банке свободные средства. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов на 1 января 2020 года составил 38 млрд рублей (+74% за год). Сумма средств, размещенных в ВТБ малым и средним бизнесом, выросла вдвое – до 26,2 млрд рублей.

Кроме того, у предприятий были востребованы документарные инструменты. За год ВТБ на 80% увеличил портфель гарантий, выданных предприятиям СМБ в регионе — до 5,6 млрд рублей.

Гариф Ромашкин, управляющий ВТБ в Тюменской области: