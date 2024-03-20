Отправиться летом в путешествие собираются 25% жителей уральских регионов

Около 25% жителей Уральского федерального округа планируют отправиться летом в путешествие, провести летний отпуск дома или на даче собираются 36% уральцев. 4% намерены отправиться на отдых за границу. При этом чуть больше половины хотят уложиться в прошлогодний отпускной бюджет. Такие результаты показал совместный опрос ВТБ и банка "Открытие".

По данным исследования, каждый пятый респондент отправится в путешествие по России, из них 7% - на курорты Краснодарского края и Крыма. 3% возьмут отпуск в другой сезон, а 13% не планируют отпуск в этом году. 62% отдыхающих хотят обойтись без помощи услуг турагентств и посредников. 17% все же воспользуются услугами профессионалов.

Большинство участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, так как это позволит сэкономить на поездке. 14% уже сделали это, еще 28% собираются оплачивать отдых за месяц-два до начала отпуска. Четверть респондентов планируют забронировать все за одну-две недели до поездки.

Половина респондентов (52%) отметили, что не планируют потратить на отдых больше, чем годом ранее. Четверть считают, что превысят прошлогодний бюджет. Такая же доля опрошенных, напротив, будет оптимизировать расходы на эти цели.

Треть участников опроса рассчитывают уложится в бюджет 30 тыс. рублей на человека. Каждый пятый – 19% опрошенных – ориентируется на сумму 30-50 тыс. рублей. Еще 13% считают оптимальным потратить на отдых от 50 до 100 тыс. рублей, 4% готовы к расходам свыше 100 тыс. рублей. И каждый третий признался, что не потратит в отпуске ни копейки.

Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.