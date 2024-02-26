ВТБ планирует в ближайшие три года стать ближе и доступнее для россиян

С 26 февраля по 1 марта банк проводит Стратегическую неделю, на которой 26 февраля заместитель президента-председателя правления организации Георгий Горшков сообщил об изменениях, запланированных до 2026 года.

Банк намерен увеличить количество отделений на 40% до 1,8 тысячи офисов, в том числе в городах с населением от 20 тысяч человек. Уже в этом году в полтора раза больше будет и курьеров-менеджеров, а их география работы расширится до 3,5 тысяч населенных пунктов. К 2026 году услугами курьеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков. Большинство курьеров будут закреплены за специальными центрами (хабами), которые банк создаст в 2024 году. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать все города с населением более 10 тысяч человек, а в перспективе трех лет – 1 000 человек.

Кроме того, будет увеличено число банкоматов в торговых центрах и магазинах. Имеющийся на сегодня парк банкоматов ВТБ, РНКБ и "Открытия" из 19 тысяч устройств будет обновлен современными моделями.

"Полностью пересматриваем работу каналов обслуживания, клиентского сервиса и адаптируем их под особенности конкретных городов и поселков, делая банк доступным в любом формате: онлайн, по телефону, в офисе, банкомате или через курьера", – отметил Георгий Горшков.

В результате реализации стратегии 100 млн россиян смогут получать финансовые услуги рядом с домом.