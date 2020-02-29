Тюменская область показывает положительную динамику индекса промышленного производства

Индекс промышленного производства в Тюменской области в 2019 году составил 108,1%. Положительная динамика зафиксирована в обрабатывающих производствах.

По данным Тюменьстата, юг Тюменской области занимает вторую строчку в рейтинге регионов по Уральскому федеральному округу. Лидером по итогам прошлого года стал Ямал с показателем 116,1%.

В Тюменской области положительная динамика индекса наблюдалась в обрабатывающих производствах. Рост обеспечивали предприятия, занятые в производстве химических веществ и химических продуктов, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, кокса и нефтепродуктов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, резиновых и пластмассовых изделий. В 2,1 раза больше произведено пластмасс в первичных формах, на 48% выросло производства автомобильного бензина, на 29% - блоков и других изделий для строительства зданий. Больше выработано электроэнергии, пара и горячей воды.

Увеличилось производство мяса и субпродуктов из домашней птицы, молока, кисломолочных продуктов, минеральных и питьевых вод, сыров. По некоторым позициям произошло снижение, например, производство обуви, дизельного топлива, строительного кирпича, фанеры, пишет "Вслух.ру".

Незначительно снизились объемы добычи газа природного и попутного, нефти сырой. Уменьшились объемы производства рыбы, свинина, творога.