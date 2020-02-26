В Тюмени становится меньше бесхозных сетей

Выявление, содержание и обслуживание бесхозяйных инженерных сетей на территории Тюмени депутаты городской думы обсудили в ходе очередного заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Руководитель департамента имущественных отношений Елена Уляшева рассказала депутатам, что в Тюмени проводится системная работа по выявлению бесхозяйных сетей с последующим переводом их в муниципальную собственность и сдачей в аренду ресурсосберегающим организациям. За 2019 год по сообщениям от горожан и различных компаний администрация выявила 327 бесхозяйных объектов. С 1 сентября 2019 года в городе проводится плановая инвентаризация сетей с использованием программных продуктов и результатов работы прошлых лет.

"Большая часть сетей на карту города и информационные ресурсы занесена. Сегодня проводится системная инвентаризация города с целью установления всех недостающих отрезков сетей, которые ведут к объектам недвижимости. Конечная цель — выяснить, каким образом обеспечивается электро-, тепло- и водоснабжение каждого городского объекта недвижимости", — пояснила Елена Уляшева.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Юрий Баранчук напомнил, что бесхозяйные сети — это наследие 1990-х годов, когда построенные предприятиями и учреждениями инженерные коммуникации в связи со сменой собственника, банкротством или же ликвидацией предприятий оказались брошенными. Сегодня около 90% этих сетей благодаря совместной работе администрации города и ресурсосберегающих организаций выявлены.

"Несколько лет депутаты рассматривают вопросы бесхозяйных сетей. В частности, наша комиссия предложила администрации города перед подписанием договоров аренды и концессионного соглашения с руководителями сетевых организаций обязательным условием считать предварительное обследование города. Сетевики откликнулись и многие сделали двухмерное, некоторые даже трехмерное исследование сетей — каждый на своем участке. Поэтому мы сегодня не просто знаем, где 90 процентов этих сетей. Мы знаем, как они расположены относительно друг друга. То есть где проходят газопровод, водопровод, где водоотведение, а где – теплотрасса. Осталось немного, чтобы до 98 процентов дойти по городу. Это реальная цифра. Два процента – это постоянный прирост сетей, которые, так или иначе, становятся бесхозяйными", — отметил Юрий Баранчук.

В целом за 2019 год в Тюмени выявлен 71 км бесхозяйных сетей, на учет в Росреестре поставлены 2 тыс. 527 ранее выявленных объектов общей протяженностью 522 километра. В муниципальную собственность администрация приняла 1 тыс. 118 объектов, или 95,7 км сетей.