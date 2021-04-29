В Тюменской гордуме обсудили ход исполнения наказов горожан

Исполнение депутатами наказов жителей обсудили на заседании тюменской городской думы 29 апреля. Как сообщила заместитель главы города Ирина Чудова, 124 наказа жителей из 481 направленных депутатам Тюменской городской думы исполнены. 270 — находятся в процессе реализации.

Напомним, что перечень наказов жителей народным избранникам был утвержден в 2019 году и включает в себя 481 пункт. Как отметила Ирина Чудова, более всего горожан интересуют вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. В структуре наказов они занимают около 75%.

Депутат Сергей Пыхалов обратил внимание коллег на формирование дорожной инфраструктуры в новых районах города, где происходит активная застройка. "Эти вопросы необходимо рассматривать более оперативно, а не откладывать их на долгий срок, — считает народный избранник. — Такие места, как, например, микрорайон Плехановский, сегодня есть".

"С 2013 года мы просим обратить внимание на вопрос с подачей тепла в многоквартирные дома, — отметил депутат Евгений Бакро. — Сейчас мы снова получаем обращения тюменцев, в которых говорится о том, что граждане хотят получать тепло в свои дома равномерно независимо от удаленности от ТЭЦ". Он подчеркнул, что компании УСТЭК следует уделить внимание этому вопросу после окончания текущего отопительного сезона.

"В самом начале текущего созыва мы очень подробно рассмотрели, как будем работать с поступающими ежедневно обращениями горожан, — напомнил председатель гордумы Евгений Заболотный. — Депутаты обобщили этот материал и, проработав каждый наказ с администрацией Тюмени, утвердили этот перечень".

По словам Евгения Заболотного, эта работа должна быть выполнена в течение пяти лет, однако следует понимать, почему некоторые вопросы не могу быть решены одномоментно.

"Уже 61 процент наказов в настоящее время либо выполнен, либо находится в стадии исполнения, что очень неплохой показатель для середины депутатского срока", — подчеркнул он.