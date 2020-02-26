В Тюмени появятся два новых ТОСа

В областной столице активно развивается территориальное общественное самоуправление. На сегодня в городе действуют 50 ТОС, о создании двух новых заявил руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы.

По инициативе жителей округа территориальное общественное самоуправление будет организовано в районе улиц Александра Митинского — Федюнинского и в районе улиц Монтажная — Широтная — Линейная — Михаила Сперанского.

"Сегодня очень большое внимание уделяется территориальному общественному самоуправлению. В Тюмени это направление развивается намного лучше, чем в других регионах, появляются новые. Так, на прошлом заседании думы мы утверждали границы ТОС в Центральном городском округе", — прокомментировала выступление Александра Сухомяткина депутат, заместитель председателя Ассоциации территориального общественного самоуправления Тюменской области Альбина Селезнева. Важным в работе ТОСов народный избранник считает вовлечение молодежи в общественную жизнь.

"Объединяясь в ТОСы, горожане проявляют интерес к общественной деятельности и отстаивают свои инициативы. В этом мы, безусловно, поддерживаем жителей. Органы власти должны привлекать население к управлению городом через обсуждение вопросов местного значения", — выразил свое мнение председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Директор административного департамента администрации города Татьяна Файзуллина сообщила депутатам, что органы ТОС ежегодно получают субсидию на реализацию инициатив по вопросам местного значения. В 2019 году ее размер составил 1,7 млн рублей. Кроме того, для получения информации о проблемных вопросах и эффективного сотрудничества власти и общественности проводятся круглые столы с участием городских депутатов. В частности, содействие ТОСам, консультирование инициаторов их создания осуществляется в рамках рекомендаций, принятых на Дне депутата по теме "Местное самоуправление в городе Тюмени: история, состояние, перспективы".

В заседании постоянной комиссии приняли участие председатель ТОС района ДОК Татьяна Кобыльникова, председатель ТОС "Метелева" Сергей Долин, их коллега из ТОС "6-й микрорайон" Владимир Асянов, председатель Совета ТОС "Ватутино" Ирина Локтева, председатель Совета ТОС "Заречный-2" Иван Сажин и председатель региональной Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Егор Быстров. Он напомнил, что ассоциация создана в 2019 году как площадка для обмена практиками, обучения председателей ТОСов, активистов, лидеров общественного мнения.