Тюменцам предлагают вакансии с высокими зарплатами

В Тюменской области средний размер оплаты труда за январь 2020 года составил 48 тыс. рублей, что на 5-6 тыс. рублей выше аналогичного показателя прошлого года. А работодатели региона готовы предложить вакансии с высокими зарплатами.

Самые высокие зарплаты в Тюмени предлагают менеджерам по продаже новостроек, они могут получать от 60 до 300 тыс. рублей. Чуть меньше обещают сотрудникам логистической сферы: на должности руководителя отдела логистики в месяц можно получать от 35 до 100 тысяч рублей.

На третьем месте по уровню зарплат вакансии продавцов-консультантов: их заработок начинается от 30 тысяч рублей плюс дополнительно – проценты с продаж. Четвертую позицию занимают распространители листовок и курьеры, на пятом месте – специалист по записи в медцентре: от 25 до 35 тысяч рублей в месяц, пишет "Тюменская область сегодня".

"Рынок труда развивается динамично. Если у соискателя есть желание найти работу, он ее находит. Часто появляются хорошие предложения в различных сферах: работодатели готовы платить за квалификацию и компетенции работника, им нужны производительные кадры", - прокомментировала HR-менеджер Ирина Дроздова.