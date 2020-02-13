Эдуард Абдуллин предложил послу Великобритании в России приехать с бизнесменами в Тюмень

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин принял участие в деловых мероприятиях по случаю визита в Екатеринбург Посла Великобритании в России Деборы Броннерт и пригласил ее посетить Тюмень в рамках планируемого визита делегации бизнесменов королевства осенью 2020 года.
В интервью журналистам Эдуард Абдуллин отметил, что бизнес-круги Великобритании с большим интересом смотрят на Урал, и в частности, на Тюменскую область для реализации совместных проектов. "Нам поступило предложение о визите представительной делегации в сентябре этого года в Тюмень. При поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации обсуждается, что бизнес-миссию возглавит президент Консультационного совета Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри", - сообщил Абдуллин.
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