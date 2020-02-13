Эдуард Абдуллин предложил послу Великобритании в России приехать с бизнесменами в Тюмень

13:03 13 февраля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин принял участие в деловых мероприятиях по случаю визита в Екатеринбург Посла Великобритании в России Деборы Броннерт и пригласил ее посетить Тюмень в рамках планируемого визита делегации бизнесменов королевства осенью 2020 года.

В интервью журналистам Эдуард Абдуллин отметил, что бизнес-круги Великобритании с большим интересом смотрят на Урал, и в частности, на Тюменскую область для реализации совместных проектов. "Нам поступило предложение о визите представительной делегации в сентябре этого года в Тюмень. При поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации обсуждается, что бизнес-миссию возглавит президент Консультационного совета Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри", - сообщил Абдуллин.

Теги: бизнес , Великобритания , международное сотрудничество , Торгово-промышленная палата Тюменской области , Эдуард Абдуллин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2020